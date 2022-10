Sanità. Zinzi (Lega): “Su carenza personale De Luca predica bene e razzola male”

Condividi

“Fa piacere che il presidente De Luca si ponga il problema della carenza di personale sanitario, ma sul punto ancora una volta predica bene e razzola male. Da tempo chiediamo che la Regione Campania dia attuazione a quanto consente la legge in materia di stabilizzazione dei precari della Sanità. Invece, dopo anni di sacrifici e aver rischiato la vita in corsia durante il Covid, molti operatori sanitari, a partire da quelli in servizio all’ospedale di Caserta, stanno per essere mandati a casa. Prima ancora di aspettare decisioni del Governo, De Luca dovrebbe cominciare a dare risposte”. Così Gianpiero Zinzi, neo deputato della Lega.