Sanità, Zinzi (Lega) interroga De Luca: “Rafforzare l’offerta sanitaria pubblica nella Valle di Suessola”

“La chiusura del consultorio di San Marco Trotti va scongiurata. Solo nell’ultimo periodo la Valle di Suessola ha subìto una serie di decisioni negative: dalla chiusura di vari reparti dell’Ospedale di San Felice a Cancello alla diminuzione del personale medico-infermieristico e OSS e, infine, al trasferimento di medici specialistici all’Ospedale Covid di Maddaloni. L’offerta sanitaria pubblica sui vari territori va rafforzata non ridotta”. Così Gianpiero Zinzi, capogruppo Lega in Consiglio regionale e componente Commissione Sanità che ha protocollato un’interrogazione indirizzata al presidente Vincenzo De Luca avente ad oggetto “Mantenimento e rafforzamento dell’offerta sanitaria pubblica nella Valle di Suessola”. L’interrogazione è volta a chiedere chiarimenti in merito alla paventata chiusura del Consultorio di San Marco Trotti, nel Comune di San Felice a Cancello e nel contempo spronare la Giunta a riorganizzare e rafforzare l’assistenza sanitaria nella Valle di Suessola.

