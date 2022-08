Sanità, Zinzi: “Invece di lamentarsi in diretta De Luca dia risposte ai precari”

Condividi

“Per mesi De Luca ci ha raccontato la favola di una Campania dove la Sanità era la migliore d’Italia. Ora che l’emergenza Covid non è nella sua fase più acuta, tutti i nodi vengono al pettine. Che negli ospedali ci sia carenza di organico lo sappiamo, cominci – come chiediamo da tempo – a dare risposte ai tanti precari della Sanità che dopo essere stati chiamati eroi durante la pandemia sono stati mandati a casa. Smetta di lamentarsi in diretta e cominci con i fatti”. Così Gianpiero Zinzi, capogruppo Lega Salvini Campania in Consiglio regionale e candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Campania 2