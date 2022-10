Sanità, Vietri (FdI): “Il Ministero certifica il fallimento di De Luca”

Condividi

“Il Ministero della Salute certifica l’ennesimo fallimento di De Luca in materia sanitaria”. Lo dichiara, in una nota, la deputata campana di Fratelli d’Italia Imma Vietri commentando l’ultima relazione sullo stato sanitario del Paese. “Nonostante la fine del commissariamento, la Giunta regionale di centrosinistra non è ancora riuscita a riqualificare il livello di prestazioni e dell’assistenza a mettere in sicurezza i cittadini (che continuano ad ammalarsi, tra i primi in Italia, ed a morire di cancro e di patologie cardiovascolari) ed a garantire una aspettativa di vita più lunga.

In particolare – sottolinea Vietri – se la mortalità per tumore per 10 mila abitanti vede gli uomini campani al secondo posto, le malattie del sistema circolatorio indicano al primo posto i cittadini campani maschi e femmine. Anche quelle del sistema respiratorio registrano che gli uomini campani sono i più colpiti in Italia e le donne al quarto posto. Non solo. La Campania – riporta sempre il Ministero della Salute – conta meno di 100 posti letto per 100 mila abitanti. Dati impressionanti che devono far riflettere sulle bugie e soprattutto sulla malagestione da parte di De Luca, che in questi anni è stato più impegnato a fare nomine nelle Asl piuttosto che migliorare i servizi di assistenza ai cittadini” conclude Vietri.