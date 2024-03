Condividi

“Bene ha fatto il Ministro Schillaci a certificare la nefandezza dei manifesti contro il Governo Meloni, che il governatore della Campania continua a far affiggere nelle città a spese dei cittadini”. Lo dichiara, in una nota, la deputata campana Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera commentando le parole del Ministro della Salute Orazio Schillaci. “Tra l’altro, anche sulla sanità, De Luca mente sapendo di mentire, con l’aggravante di fare falsa propaganda sui pronto soccorso, visto che sa benissimo che la sanità regionale è di sua competenza. Sono quasi nove anni – sottolinea Vietri – che amministra la Regione e i fallimenti della sua gestione, che tra l’altro è all’attenzione finanche della Corte dei Conti, sono sotto gli occhi di tutti. Dunque, invece di sperperare i soldi pubblici in inutili buffonate, De Luca si impegni a garantire ai cittadini una sanità dignitosa. Altro che ‘mai più ultimi’: la Campania è agli ultimi posti in tutti gli indicatori sociali ed economici e non ha bisogno di venditori di aria fritta come lui” conclude Vietri.