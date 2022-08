Sanità Regione Campania: Ecco chi sono i 13 direttori di Ospedali

Condividi

I 13 DIRETTORI DI OSPEDALI, ASL E POLICLINICI NOMINATI DAL GOVERNATORE. Il nuovo assetto aziendale della Sanità sui territori, in molti casi, cambi di azienda.

Il Governatore De Luca ha ritenuto di confermare in gran parte una dirigenza che risponde evidentemente alle sue aspettative. Al netto dello tsunami della pandemia, il sistema sanitario regionale ha retto alle emergenze, ha sottolineato più volte. Tuttavia, ha comunque voluto rinnovare gli assetti. La conferma dei manager non è sempre coincisa con quella della sede, infatti. «Ho rispettato l’impegno a valorizzare e a non disperdere tutte le esperienze amministrative che si sono sviluppate in questi anni difficili» al vertice di Asl, delle Aziende Ospedaliere e dei Policlinici, ha detto il Presidente Vincenzo De Luca, all’atto delle nomine, nello scorso giugno.

“Sono stati convocati oggi 09/08/2022 a palazzo Santa Lucia tutti i Direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere. Nel formulare l’augurio di buon lavoro, sono stati ribaditi gli obiettivi ai quali dovranno essere adeguate le attività delle Aziende, tenendo conto del periodo feriale e quindi anche della riduzione del personale.

Occorre garantire le prestazioni di emergenza, preparare un programma per la riduzione delle liste d’attesa, ed essere pronti in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico anche in caso di nuovi focolai Covid.

Occorre garantire prestazioni di laboratorio e di diagnostica incrementando l’offerta delle strutture pubbliche, dando atto che la stragrande maggioranza dei laboratori privati convenzionati sta garantendo prestazioni adeguate e di assoluta correttezza.

Rimane come obbligo generale, quello dell’assoluta trasparenza e correttezza amministrativa. Tutti i Direttori generali saranno valutati sulla base dei risultati prodotti al servizio dei cittadini della Campania”.

Ecco i nomi dei 13 Direttori:

Azienda Cardarelli, Antonio D’Amore

Azienda dei Colli, Anna Iervolino

Policlinico Federico II, Giuseppe Longo – d’intesa con il Rettore Matteo Lorito

Policlinico Vanvitelli, Ferdinando Russo – d’intesa con il Rettore Gianfranco Nicoletti

Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva

Asl Napoli 2, Mario Iervolino

Asl Napoli 3, Giuseppe Russo

Azienda Moscati Avellino, Renato Pizzuti

Asl Avellino, Mario Ferrante

Azienda San Pio Benevento, Maria Morgante

Asl Benevento, Gennaro Volpe

Asl Caserta, Amedeo Blasotti

Asl Salerno, Gennaro Sosto

Inoltre: Gennaro Sosto rimane responsabile del procedimento per la realizzazione del nuovo ospedale unico della Costiera Sorrentina; Maurizio Di Mauro è impegnato nella struttura centrale dell’Assessorato alla Salute; Antonio Giordano, che va in quiescenza, mantiene l’attuale incarico commissariale.