Sanità, presentato a Roma il 21° Rapporto Crea

Cresce la spesa delle famiglie per le cure ed emerge la necessità di una riforma del Servizio sanitario nazionale. Questi alcuni dei dati sottolineati dal 21° Rapporto  Sanità del Crea, il Centro per la ricerca economica applicata in sanità, presentato  nella sede del Cnel, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

