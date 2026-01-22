Sanità, presentato a Roma il 21° Rapporto Crea
Cresce la spesa delle famiglie per le cure ed emerge la necessità di una riforma del Servizio sanitario nazionale. Questi alcuni dei dati sottolineati dal 21° Rapporto Sanità del Crea, il Centro per la ricerca economica applicata in sanità, presentato nella sede del Cnel, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.