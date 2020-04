Sanità, Nappi “Personale negli ospedali Covid? Non sia la classica toppa peggiore del buco”

Condividi

“Non solo i numeri attuali sulla diffusione del contagio in Campania rivelano quanto sia stata sbagliata la scelta di De Luca di impegnare milioni di euro per la creazione di un ospedale modulare nel parcheggio dell’Ospedale del mare e altri due a Caserta e Salerno quando invece sarebbe stato possibile riorganizzare strutture già esistenti. Ma soprattutto non è ancora stato sciolto il nodo del personale sanitario, medici e infermieri, che dovrebbe assicurare la copertura del servizio”. Lo scrive in una nota Severino Nappi di Il Nostro Posto, che aggiunge “In generale, come denunciato anche da Fnopi, la Campania è tra le dieci Regioni sotto la soglia minima dei livelli di assistenza sanitaria, un risultato frutto del malgoverno di De Luca che oltre ad avere smantellato il servizio sanitario in questi anni, ha tagliato 14 mila lavoratori. Ci auguriamo si trovi una soluzione a questa situazione e che non sia la classica toppa peggiore del buco”.