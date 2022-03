Sanità, Nappi (Lega): quadro inquietante da report Corte dei Conti su gestione in Campania, urge convocare Commissione Trasparenza

Condividi

“Chiederò l’immediata convocazione della Commissione regionale Trasparenza per analizzare nel dettaglio i contenuti del report della Corte dei Conti, che apre un ulteriore squarcio inquietante sulla gestione della sanità in Campania. Fiumi di denaro pubblico ‘regalato’ per servizi mai resi ai cittadini, prospettive di un ingente danno erariale, doppi incarichi e mandati sospetti, inchieste giudiziarie in corso, e tutto quanto di anomalo evidenziato dalla magistratura contabile devono necessariamente innescare una discussione sulle modalità e le attività che hanno portato a questa preoccupante situazione”. È quanto afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e componente della Commissione Trasparenza del Consiglio regionale della Campania.