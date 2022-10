Sanità, Nappi (Lega) “Merito De Luca è dimostrato incompetenza precedeva grillini”

Condividi

“Oggi ho assistito all’ennesimo sproloquio di De Luca che attaccava il nuovo governo sulla sanità campana, parlando di mancanza di personale e carenza della medicina territoriale. Ma nel frattempo, lui cosa ha fatto? Da chi amministra la Regione si attenderebbe un contributo alla soluzione dei problemi invece che la gratuita strumentalizzazione dei conflitti. Vorrei ricordare che durante la pandemia, il governatore non riuscendo a risolvere, tra gli altri problemi, quello dei mezzi pubblici ha tenuto chiuse le scuole. Ora la speranza è che per la sanità non accada lo stesso, ovvero che non riuscendo a risolvere il problema del sovraffollamento dei pronto soccorso, tenga chiusi gli ospedali! Un merito a de Luca però va riconosciuto: ha dimostrato che l’incompetenza e l’inadeguatezza precedevano di gran lunga i grillini”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, capogruppo Lega in Consiglio regionale della Campania