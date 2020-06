Sanità, Nappi (Lega) “De Luca responsabile tantissimi fallimenti, ora voltare pagina”

Condividi

“Tra i tantissimi fallimenti dei quali si è reso responsabile Vincenzo De Luca, governatore della Campania e per molti anni commissario straordinario per la sanità campana, si distingue per gravità e per gli effetti disastrosi sulla popolazione quello nella gestione della sanità. Per ridurre gli sprechi, invece di razionalizzare le spese, ha chiuso numerose strutture come gli Ospedali San Gennaro e Ascalesi di Napoli, diminuendo i servizi e aumentando i rischi per i cittadini. Invece di rendere più efficienti gli ospedali, si è liberato di migliaia di medici e infermieri, salvo aumentare – guarda caso – il numero dei primari. I campani nei prossimi mesi avranno la possibilità di voltare pagina: siamo certi che non sprecheranno questa occasione”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, Lega Campania.