Sanità, Nappi (Il Nostro Posto) “Scoperchiato vaso Pandora, De Luca chieda scusa”

“La notizia delle indagini della Procura e dei giudici contabili sulla gestione dell’emergenza Coronavirus a Napoli, come gli accertamenti in corso sulle infiltrazioni camorristiche nella Asl Na1 non ci sorprendono affatto. Siamo stati tra i primi, infatti, a protestare per l’assenza di trasparenza sugli appalti di De Luca e del suo ‘assistente civico’, Verdoliva. Finalmente è stato scoperchiato il vaso di Pandora sulla sanità campana che sta facendo emergere una verità che denunciamo da anni fatta di sprechi, tagli al personale, inefficienze pubbliche e vantaggi privati. De Luca dovrebbe chiedere scusa ai campani invece di continuare a fare campagna elettorale sulla loro pelle”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, presidente del movimento Civico Il Nostro Posto.