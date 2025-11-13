Sanità, la sfida del Sssn: presa in carico del paziente cronico al centro del 57° Congresso Sumai

0 minuto di lettura

La presa in carico del paziente cronico è la vera sfida per rendere il Sistema sanitario nazionale più efficace ed efficiente. Una sfida che non si può affrontare se prima non si scioglie un nodo cruciale: mancano specialisti ed infermieri. Sono queste le problematiche principali emerse dal 57° Congresso Sumai, il Sindacato degli specialisti ambulatoriali, dal 9 al 13 novembre a Roma, che ha visto la partecipazione di specialisti, cittadini, stakeholders e decisori politici.

