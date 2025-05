Sanità, Homnya acquisisce 51% Navigen: nasce hub di innovazione digitale

1 minuto di lettura

(Adnkronos)

Homnya, health data marketing & media company leader nel settore Life Sciences, annuncia l'acquisizione del 51% di Navigen Srl, società con sede a Verona e specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per l'industria farmaceutica. Con competenze consolidate in Crm, intelligenza artificiale, Data & Analytics e consulenza It, Navigen rappresenta un partner strategico per le aziende impegnate nella trasformazione digitale. Con oltre trent'anni di esperienza cumulata dal management nel pharma e una struttura operativa articolata in 3 aree chiave – Data & Analytics, Sviluppo software e Project Management & Consultancy – Navigen ha rapidamente costruito una reputazione solida come facilitatore di efficienza e innovazione nel panorama farmaceutico. L'operazione – informa una nota – rafforza la visione di Homnya di creare un ecosistema sinergico, fondato sull'integrazione tra dati, tecnologia, contenuti scientifici e customer engagement. Grazie a un'infrastruttura omnicanale proprietari che include oltre 400mila operatori sanitari profilati e una rete di media professionali tra i più influenti in Italia, Homnya è in grado di progettare e implementare soluzioni su misura per la comunicazione, il lancio prodotto e il posizionamento competitivo dei brand. "Navigen rappresenta un acceleratore strategico nella nostra roadmap di espansione nella relazione tra dato, tecnologia e contenuto nel Pharma – afferma Sergio Liberatore, Ceo di Homnya – Questa acquisizione ci consente di integrare competenze verticali in sviluppo software e Ai con i nostri asset proprietari e la nostra visione omnicanale. L'obiettivo è offrire al mercato soluzioni sempre più predittive, personalizzate e scalabili. Costruiamo un ecosistema aperto, in cui dati, tecnologia e contenuti convergono per supportare l'innovazione continua nella salute". L'operazione mira a espandere l'offerta con nuove soluzioni SaaS, strumenti di patient advocacy, modelli di comunicazione scientifica multicanale e esperienze digitali interattive e gamificate in grado di stimolare l'engagement e supportare ogni fase del ciclo di vita del prodotto farmaceutico. "L'ingresso di Homnya ci consente di accelerare la nostra crescita senza perdere la nostra identità – commenta Mirco Zandonà, Coo di Navigen – Unire il nostro know-how tecnico alla capacità di Homnya di operare su larga scala, in modo integrato, ci permette di agire con una visione moderna dell'engagement e del valore nel Pharma. Con Homnya condividiamo l'idea che la tecnologia debba essere al servizio della strategia. Entrare a far parte di questo ecosistema ci consente di moltiplicare la nostra capacità di delivery e portare innovazione concreta ai nostri clienti". —[email protected] (Web Info)

