Sanità: governatore Rocca (Lazio), ‘ascoltiamo le istanze della specialistica ambulatoriale’

“La specialistica ambulatoriale è una parte essenziale del Servizio sanitario nazionale. È importante ascoltare le loro istanze e trovare dei punti di caduta in momenti di confronto che possono arricchire”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al 57° Congresso Sumai, il Sindacato degli specialisti ambulatoriali, a Roma fino al 13 novembre.

Redazione

