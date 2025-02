Sanità, Gemmato: “Nessuno stop a scorporo Ospedaletto da Policlinico di Bari”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Nessun ostacolo da parte del ministero della Salute né del Mef alla proposta di scorporo dell'Ospedaletto dal Policlinico Giovanni XXIII di Bari". Così in una nota il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, spiega che "non corrisponde al vero la ricostruzione diffusa nei giorni scorsi secondo cui i dicasteri centrali avrebbero imposto un presunto stop alla creazione di un ente ospedaliero autonomo. E' corretto, invece – chiarisce – affermare che il ministero della Salute e il ministero dell'Economia delle Finanze hanno chiesto alla Regione Puglia di fornire elementi informativi sui vincoli di spesa e sul quadro programmatorio della separazione del plesso pediatrico dal Policlinico. Questa operazione, probabilmente per ragioni temporali, non era stata inclusa nella bozza del Piano operativo regionale. Purtroppo, come è noto, la Regione Puglia si trova attualmente in piano di rientro dal disavanzo sanitario, motivo per cui gli interventi in materia sanitaria devono essere sottoposti alla preventiva valutazione dei ministeri". Inoltre, "è importante sottolineare che la Regione non ha contestato la richiesta di elementi informativi e che pertanto i ministeri restano in attesa della documentazione necessaria – osserva Gemmato – Nelle controdeduzioni alle osservazioni di Mef e ministero della Salute sulla Legge di Bilancio regionale, la Regione Puglia non ha fatto riferimento all'articolo che prevede la costituzione dell'ente autonomo ospedaliero Giovanni XXIII. Ci aspettiamo, dunque, che a breve vengano forniti i chiarimenti richiesti". Il sottosegretario ribadisce, in chiusura, "l'impegno personale, così come quello del ministero della Salute, a supportare la Regione Puglia – e tutte le Regioni soggette a piano di rientro – nella definizione di proposte coerenti con la programmazione sanitaria, nel massimo spirito di collaborazione". —salute/[email protected] (Web Info)

