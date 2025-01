Sanità, fusione Homnya-Sics: nasce nuova Health data marketing & media company

2 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Nasce la principale Health data marketing & media company. Homnya e Sics (Società italiana di comunicazione scientifica e sanitaria) annunciano ufficialmente la loro fusione, segnando un passo storico nella trasformazione del panorama del settore delle Lifescience italiano. "La nuova realtà, che opererà sotto il nome Homnya, si propone di ampliare la gamma di servizi offerti ai propri partner, con soluzioni omnicanale e progetti di informazione medico scientifica-data driven. L'elemento distintivo di Homnya è quello di disegnare la strategia, ma soprattutto declinare la stessa in esecuzione e misurazione – spiega Sergio Liberatore, Ceo di Homnya – La fusione consente di rafforzare le capacità esistenti, accelerando lo sviluppo di nuovi strumenti di engagement e la diffusione di contenuti medico-scientifici di alta qualità. Attraverso la sinergia tra i team e l'uso avanzato delle tecnologie, sarà possibile soddisfare le esigenze in continua evoluzione di professionisti sanitari, pazienti, aziende e istituzioni". La fusione segna un passo importante verso l'ampliamento e l'ottimizzazione delle attività di comunicazione e marketing di Homnya, con l'obiettivo di offrire soluzioni sempre più integrate e innovative. "In questi 2 anni abbiamo lavorato per costruire un'offerta completa che supporta concretamente i nostri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi strategici. La fusione tra Homnya e Sics unisce due realtà leader nel settore Healthcare, creando un unico ecosistema che integra competenze, risorse e innovazione – afferma Alessia Palluzzi, direttore generale Homnya – L'incontro fra il mondo dei dati, della tecnologia e dei media consentirà l'ottimizzazione delle campagne promozionali, sfruttando anche le potenzialità dell'intelligenza artificiale già integrata nel mondo Homnya. Grazie a una serie di applicazioni proprietarie, siamo in grado di automatizzare i processi di marketing e analizzare gli scenari competitivi, nonché le performance delle diverse soluzioni terapeutiche". Homnya (Consulcesi Group) – ricorda una nota – è anche proprietaria delle case editrici Qs Edizioni (editore di Quotidiano Sanità) ed Editoriale Giornalidea (editore di Farma7, FarmaMese, Pharmacy Scanner e Panorama Cosmetico), garantendo un'offerta unica e integrata. Con oltre 40 testate giornalistiche specializzate, queste piattaforme supportano il mondo sanitario e farmaceutico, rispondendo alle esigenze di una comunicazione efficace e mirata, rivolta a una comunità profilata di oltre 400mila operatori sanitari registrati alla community WelfareLink. "Questo nuovo ecosistema rappresenta un punto di svolta per la comunicazione scientifica e sanitaria, grazie a un approccio editoriale innovativo che consente di offrire contenuti mirati e personalizzati – dichiara Francesco Maria Avitto, direttore editoriale di Homnya – La nostra piattaforma editoriale non sarà solo uno strumento per diffondere informazioni, ma anche una risorsa strategica per analizzare dati e sviluppare soluzioni su misura. L'obiettivo è migliorare l'efficacia delle campagne comunicative, supportare le pratiche sanitarie e favorire la diffusione di conoscenze utili per tutti gli attori del settore". —salute/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.