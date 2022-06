Sanità digitale-burocrazia zero: La Regione Campania premiata al forum della pubblica amministrazione

GUARDA IL VIDEO La Regione Campania con il Portale Salute del Cittadino e la mobile app Campania in Salute si è aggiudicata il premio “PA Sostenibile e Resiliente 2022”, durante il Forum della Pubblica Amministrazione (FPA) tenutosi a Roma dal 14 al 17 giugno 2022.

Le soluzioni di Smart Healt attuate attraverso la Società Regionale per la Sanità (SoReSa S.p.A.) sono state riconosciute dalla giuria FPA e ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – le migliori, nell’ambito della categoria “Fare Rete”, per la loro capacità di diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Il premio “PA Sostenibile e resiliente”, dal 2018 individua e valorizza esperienze, soluzioni e progetti, realizzati dalle pubbliche amministrazioni orientate a promuovere la crescita sostenibile e solidale del Paese.

Il Portale Salute del Cittadino e l’app Campania in Salute sono realizzati nell’ambito del Sistema INFOrmativo saNità CampanIA (SINFONIA) e permettono di accedere a numerosi servizi, quali prenotazione visite ed esami, direttamente dal proprio pc o smartphone.

La digitalizzazione dei servizi (Sinfonia, Cultura Campania, S.I.smi.CA.) è stato il tema sul quale la Regione Campania ha focalizzato la sua presenza al Forum nell’ambito del progetto della giunta De Luca – Burocrazia Zero – per una Pubblica Amministrazione al servizio di cittadini, famiglie e imprese.