26 Novembre 2025

Attualità

Sanità: D’Agnese (Idi), con sistemi di Ai, ‘offerta ai pazienti in base ai loro bisogni’

Sistemi che impiegano l’intelligenza artificiale “sono in grado di prenotare prestazioni come se fossero operatori umani del call center; possono gestire le richieste di informazioni, le preparazioni agli esami, i recall per evitare i no-show e possono dare informazioni su tutta l’attività che rilevano riguardo le necessità del paziente, al fine di poter dare un’offerta ai nostri cittadini in linea con i loro bisogni”. Così, Giampaolo D’Agnese, direttore tecnologia & innovazione Fondazione Luigi Maria Monti Idi Irccs, partecipando alla 20° edizione del Forum Risk Management ad Arezzo.

