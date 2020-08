Sanita’: Caldoro, bonus 1000 euro a cittadino dai fondi europei

Condividi

NAPOLI, 04 AGO – “Oggi molti cittadini campani rinunciano alle cure perche’ le liste di attesa sono troppo lunghe e si devono pagare le prestazioni. Questo e’ un problema che deve avere la priorita'”.

E’ quanto ha detto il candidato di centrodestra alla Presidenza della Regione Campania Stefano Caldoro ai microfoni di Radio Marte: “Bisogna utilizzare i fondi europei: un bonus per i cittadini fino ad un massimo di 1000 euro gestito dal medico di famiglia per accompagnarli e sostenerli nelle cure che sono quelle che mancano. Ci sono le risorse ed idee per farlo. E’ una azione che deve essere realizzata subito per colpire il vero male: le minori aspettative di vita che hanno i nostri cittadini” “Si possono fare – rilancia – azioni virtuose, mettendo in campo la serieta’ della proposta politica, senza i falsi annunci che abbiamo visto in questi cinque anni della sinistra al governo con De Luca. Ne ho parlato in Europa, la strada e’ percorribile”. (ANSA).

loading...