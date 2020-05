Sanità, Beneduce: “Subito assistenza ordinaria”

Condividi

“Come avevamo sostenuto in piena emergenza Coronavirus, le patologie cardiovascolari hanno fatto registrare durante la pandemia un tasso di mortalità tre volte più alto rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Ma anche tutte le altre patologie necessitano di interventi specifici ed immediati. Bisogna riaprire subito le attività ordinarie sul territorio e negli ospedali”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale e componente della Commissione Sanità della Campania.

“Le direttive regionali ci sono, i direttori sanitari si attivino per riavviare l’assistenza, soprattutto ai pazienti affetti da malattie tempo-dipendenti”, aggiunge. “L’allarme lanciato dall’Università Vanvitelli non va sottovalutato. C’è una domanda di salute che va soddisfatta nel miglior modo e nel minor tempo possibile”, evidenzia Beneduce. “È fondamentale avviare anche una campagna mediatica per sensibilizzare l’utenza campana e far passare con chiarezza il messaggio che ci si può curare in sicurezza”, conclude la consigliera regionale.