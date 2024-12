Sanità: Anelli (Fnomceo): “Impegno quotidiano per la tutela della salute”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "I medici lavorano ogni giorno dando, con grande generosità, un contributo essenziale sulla tutela della salute. Lo fanno anche attraverso la ricerca, lo studio, l'impegno quotidiano per avere a disposizione sempre più competenze e gli strumenti più efficaci – ne avremo tantissimi in questi anni che verranno – per curare anche malattie che in un tempo erano incurabili. Questa capacità di erogare prestazioni nei confronti dei cittadini si deve coniugare con alcuni principi che sono essenziali" e, su questo, "gli Ordini hanno un valore essenziale". Lo ha detto Filippo Anelli, presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri), all'Adnkronos Salute, oggi a Roma in occasione della quarta e ultima tappa degli Stati generali della Fism, Federazione delle società medico scientifiche italiane, momento conclusivo e celebrativo degli eventi per i 40 anni di attività. "La professione si basa su due grandi pilastri – aggiunge Anelli – Il pilastro delle competenze e il pilastro dell'etica e, quindi, il rapporto con la gente. La Fnomceo è garante di quest'ultimo. Un pezzo importante della nostra attività è la formazione e, al contempo, anche la deontologia, l'etica: non possono essere disgiunte dall'impegno che ogni medico ci deve mettere per essere sempre più efficace nella sua professione". —[email protected] (Web Info)

