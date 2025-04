Sangiuliano, Tribunale dei Ministri archivia le accuse. L’ex ministro: “Sono stati mesi di tormento”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Tribunale dei Ministri ha archiviato le accuse di peculato e rivelazione del segreto d'ufficio nei confronti dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il fascicolo era stato inviato dalla procura di Roma dopo l'esposto presentato dal parlamentare dei Verdi Angelo Bonelli e la stessa procura aveva sollecitato l'archiviazione. "Sono stati per me mesi di grande tormento. Ho trovato sulla mia strada magistrati competenti e di grande professionalità", così all'Adnkronos l'ex ministro della Cultura. "Eravamo assolutamente sereni – commenta all'Adnkronos l'avvocato Silverio Sica, difensore di Sangiuliano – Credo che Sangiuliano con il suo comportamento abbia dimostrato una grande serietà politica". "Non avevo alcun dubbio sulla totale estraneità dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano alle accuse che gli erano state mosse, ma mi rallegro particolarmente per la notizia dell’archiviazione da parte del Tribunale dei Ministri e gli rivolgo ancora una volta la mia amichevole solidarietà", dice il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. "Esprimo la mia vicinanza all’amico Gennaro Sangiuliano, che ha vissuto mesi davvero difficili, segnati da accuse infondate e attacchi ingiusti. Sono davvero felice che questa vicenda si sia conclusa con l’archiviazione da parte del Tribunale dei Ministri. D’altronde, conoscendo l’uomo e il rispetto che ha per le istituzioni, questa vicenda non poteva avere un esito diverso. A lui giunga il mio sincero e affettuoso abbraccio", scrive sui social, il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Ne eravamo certi", dice il presidente della Commissione Cultura della Camera e responsabile nazionale Cultura e innovazione di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone. "Ora aspettiamo gli esiti delle querele. Chi ha distrutto la vita personale e la carriera di un uomo per qualche click in più sul proprio sito deve risponderne in ogni sede penale e civile. A Gennaro Sangiuliano va la nostra coerente e costante solidarietà". "È una bella notizia che il Tribunale dei Ministri abbia oggi archiviato le accuse di peculato e rivelazione del segreto di ufficio a carico di Gennaro Sangiuliano. Non avevamo alcun dubbio sull’esito di una vicenda in cui Sangiuliano si è distinto per dignità e rispetto per le istituzioni. Siamo molto felici per lui che le accuse infamanti siano cadute, confermando la sua correttezza e trasparenza. La sinistra che lo ha insultato ingiustamente per mesi chieda scusa", afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. —[email protected] (Web Info)

