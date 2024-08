Sangiuliano in visita al Colosseo, poi riunione al ministero

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si è recato questa mattina a Roma, al Parco archeologico del Colosseo, aperto nel giorno di Ferragosto come gli altri siti archeologici statali. Accompagnato dal Capo Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, Alfonsina Russo, dal Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, e dal Comandante dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Gen. d. Francesco Gargaro, il Ministro ha visitato l’Anfiteatro Flavio e ha salutato il personale in turno oggi. “Ho voluto personalmente ringraziare le lavoratrici e i lavoratori che, anche oggi, hanno assicurato l'apertura e l'accoglienza dei visitatori nei nostri musei. Estendo questo ringraziamento al personale degli altri luoghi della cultura aperti in Italia. Con la passione civile che mettono nella loro attività, anche quest’anno abbiamo potuto garantire a cittadini e turisti la possibilità di visitare quei siti che rappresentano un patrimonio di bellezza unico al mondo. Il nostro impegno continua per rendere ancora più fruibili e attrattivi musei e parchi archeologici nazionali”, ha affermato Sangiuliano che, al termine della visita, ha presieduto la riunione di Ferragosto al Collegio Romano con i Capi Dipartimento e i Direttori generali per fare il punto sulle attività in corso e i progetti futuri. —[email protected] (Web Info)

