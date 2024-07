San Vito di Cadore, frana sulla Croda Marcora: ferita escursionista

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una scarica di sassi ha investito questa mattina un’escursionista slovacca di 31 anni che con il compagno percorreva la Ferrata Berti, sulla Croda Marcora, nel gruppo del Sorapiss, sopra San Vito di Cadore (Belluno). La mini frana ha colpito in pieno la donna che è ruzzolata per alcuni metri, procurandosi alcune contusioni e un trauma alla spalla, mentre l’uomo è rimasto illeso. L’elisoccorso giunto da Pieve di Cadore l’ha recuperata con qualche fatica, perché i sassi continuavano a cadere rendendo pericoloso avvicinarsi troppo, ma a operazione conclusa l’ha portata all’ospedale di Belluno. Il punto in cui è avvenuto lo smottamento odierno che ha colpito i due escursionisti è lo stesso dove già nel settembre scorso era avvenuta una più importante frana che aveva interessato la Croda Marcora. —[email protected] (Web Info)

