San Sebastiano al Vesuvio, famiglia minacciata e legata per rapina

Condividi

La Polizia indaga su una rapina avvenuta all’alba del 30 gennaio a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. Per circa 40 minuti hanno sequestrato e tenuto in ostaggio un’intera famiglia nella loro abitazione, mentre rubavano gioielli, contanti e orologi Rolex custoditi in cassaforte.

Secondo quanto ricostruito sarebbero state 8 le persone che, armate di pistola e con volti coperti da passamontagna, hanno fatto irruzione nella villa di via Macedonio Melloni intorno alle 5 del mattino; i rapinatori hanno svegliato il proprietario, un commerciante di pellami noto nella zona, la moglie e i figli, li hanno legati e hanno prelevato da due casseforti monili d’oro, 85mila euro in contanti e diversi orologi Rolex di grande valore. Dopo circa 40 minuti hanno lasciato l’abitazione. Le vittime sono riuscite a liberarsi e hanno allertato le forze dell’ordine. Indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di San Giorgio. (Adnkronos)

Gli otto rapinatori, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, hanno scavalcato il muro di uno stabile adiacente alla villa e hanno forzato la porta della cucina. Arrivati al piano superiore, dove i quattro familiari dormivano, hanno minacciato il capofamiglia, il quale è stato costretto a rivelare le combinazioni delle casseforti. I malviventi sono andati a colpo sicuro, probabilmente avevano pianificato da tempo la rapina, studiata nei minimi dettagli. Mentre alcuni di loro raccoglievano nei sacchi gli oggetti preziosi e i soldi, gli altri hanno chiuso nelle loro stanze i quattro malcapitati.