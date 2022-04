San Potito Sannitico- ‘Il Teatro e’ vita’: dal 23 aprile la rassegna organizzata dalla Pro Loco ‘Genius Loci’ con il patrocinio dell’amministrazione comunale

Condividi

‘Il Teatro è Vita’ è il titolo della rassegna organizzata dalla Pro Loco ‘Genius Loci’ di San Potito Sannitico, presieduta da Federica Antonuccio, con il patrocinio dell’amministrazione comunale capitanata dal sindaco Francesco Imperatore, e rappresentata dalla consigliera delegata Laura Feola, al fine di attivare una nuova partenza dopo tanti mesi di distanza sociale. Il cartellone, allestito grazie alla consulenza artistica dell’attore e regista Enzo Varone, comprende tre appuntamenti.

Il primo spettacolo presso il Teatro Comunale, sito in Piazza Giorgio La Pira, è previsto per Sabato 23 Aprile (inizio ore 21) con la commedia comica di Plauto ‘Anfitrione’, in un adattamento di Fabio Pisano e le musiche di Liberato Santarpino, interpretata da Gennaro Morrone, Antonio Vitale, Enzo Varone, Antonella Pasubio, Elena Fattorusso e Tina Gesumaria. Sabato 7 Maggio sarà la volta di ‘Piccoli Crimini Coniugali’, testo scritto, diretto ed interpretato da Antonio D’Avino in compagnia di Gioia Miale. Il ciclo di messe in scena si concluderà Sabato 21 Maggio quando Giovanni Allocca, Enzo Varone e Carmen Di Mauro porteranno in scena la pièce di Michele Pagano ‘Era tutto così…diverso!’. L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti.