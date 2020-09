San Nicola la Strada, Vito Marotta chiude la campagna elettorale in Piazza Parrocchia

Condividi

SAN NICOLA LA STRADA.Venerdì 18 settembre, alle 18:30, in Piazza Parrocchia, a San Nicola la Strada,si terrà l’evento di chiusura della campagna elettorale del sindaco Vito Marotta.

All’evento parteciperanno, tra gli altri, i rappresentanti delle cinque liste che sostengono la riconferma di Marotta (coalizione formata dal Partito Democratico, dai Democratici per San Nicola, da Forza San Nicola, dal Movimento Strada Nuova e dal Movimento Civico per San Nicola); i rappresentanti del movimento Partecipazione Attiva, che hanno espresso loro candidati nelle due formazioni in quota Pd, e i 78 aspiranti consiglieri comunali.

Sarà presente anche Lucia Esposito, candidata del Partito democratico al Consiglio regionale della Campania, per un saluto alla città. «Dubito che – dichiara Marotta – i cittadini vorranno ripartire da zero, affidandosi a persone inesperte e a cartelli elettorali improvvisati. La mia maggioranza ha lavorato bene e in silenzio; e, negli anni, si è allargata ad altre forze vive della città. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo stabile, responsabile, che viaggia nella stessa direzione e che sa dialogare con tutti. Oggi, abbiamo l’esperienza, le competenze e le idee per garantire alla nostra comunità un futuro certo. San Nicola merita di andare avanti, sulla buona strada». La scelta di Piazza Parrocchia, con i suoi spazi all’aperto, consentirà di svolgere l’evento in sicurezza, nel rispetto del distanziamento sociale e delle norme anti-Covid. Il sindaco Marotta invita cittadini e giornalisti a partecipare indossando la mascherina.

loading...