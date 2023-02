San Nicola la Strada (CE), ancora spaccio nella villetta comunale

Condividi

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno proceduto all’arresto in flagranza di un ventitreenne gambiano per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso presso la villa comunale mentre cedeva una dose di hashish ad un acquirente, quest’ultimo identificato e segnalato per la relativa violazione amministrativa. Nella circostanza il gambiano, al fine di eludere il controllo e l’arresto ha opposto resistenza attivtà nei confronti dei militari dell’Arma, tentando nel contempo di disfarsi dello stupefacente in suo possesso. L’hashish recuperato, corrispondente a circa 6 dosi, è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente autorità giudiziaria.