San Marzano, insulti al vicesindaco Iaquinandi

Iannone (FDI): “Vicinanza e solidarieta per questo vile attacco”

“Resto sgomento e basito nell’ascoltare parole cosi pregne di livore, che esprimono sentimenti di astio e di avversione nei confronti di Marco Iaquinandi, vicesindaco di San Marzano sul Sarno, talmente gravi da condannare senza se e senza ma. Un comportamento esecrabile che andrebbe denunciato all’autorità giudiziaria, soprattutto perché trascende i limiti della decenza. Infatti, augurare la morte a una persona, per di più come conseguenza di un cancro, è chiaramente un’ingiuria. Se poi è detta – come nel caso del signore del video – con particolare disprezzo deve essere perseguita a termini di legge. Esprimo sentimenti di vicinanza e di solidarietà nei confronti del vicesindaco Inquinandi e della sua famiglia per questo vile, quanto infondato e ingiustificato, attacco alla propria persona”. Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

Gambino (FdI): “Piena solidarietà al vicesindaco. Nel video parole troppo crudeli. Spero che quel cittadino si ravveda”

“Esprimo innanzitutto la mia piena solidarietà al vicensindaco e amico, Marco Iaquinandi. Nel video parole troppo crudeli, che non si augurano nemmeno al peggior nemico. Sperare che qualcuno possa morire di cancro e ribadirlo più volte con una freddezza raccapricciante è davvero assurdo e irrazionale: non possono esistere motivi che giustifichino tanto odio e rancore, del tutto immotivati, nei confronti di una persona. Spero che quel cittadino si ravveda”. Lo ha dichiarato Alberico Gambino, commissario provinciale di Fratelli d’Italia.