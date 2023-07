San Leucio, Edoardo Bennato in concerto è sempre un gran BelvedeRe

Condividi

“Sono nato a pochi passi dall’ex Italsider di Bagnoli, tra il fumo ed il rumore della acciaierie di Napoli. Esattamente in via Campi Flegrei 55, ed è proprio questo numero civico che nella smorfia napoletana significa ” ‘a musica ” mi ha avvicinato a questa magnifica arte, al punto di stampare magliette che indosso con fierezza col su scritto Campi Flegrei 55.

Così, si presenta il cantastorie che contrasta da 40 anni i potenti, prendendosi gioco di loro attraverso le sue storiche canzoni, ha incantato, nonostante la ” tenera ” età di 76 anni, il pubblico accorso numeroso nell’ambito dell’ottava edizione di: ” Un’estate da BelvedeRe ”

L’artista di Bagnoli, è tornato con un concerto ad alto contenuto Rock&Blues, proponendo i suoi brani celebri ed una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album ” Non c’è “, scritto nel novembre 2020, poco dopo il lockdown.

Otto brani inediti, quattordici canzoni di repertorio, che lo hanno reso uno degli artisti più amati della musica italiana.

Ad affiancarlo sul palco, la BeBand, formazione storica che lo segue da anni, insieme al Quartetto Flegreo.

Tra i successi degli anni ’80: L’isola che non c’è” , “Il Rock del Capitano Uncino”, Sono solo canzonette, Il gatto e la volpe, aggiungendo il brano ” A cosa serve la guerra “, tratto dall’album ” L’uomo occidentale ” (2003), c’è stato il momento più emozionante della serata ; l’omaggio a Enzo Tortora e Mia Martini, vittime di calunnie e maldicenze.

Edoardo Bennato con il brano ” La calunnia è un venticello ” indossa i panni del personaggio del ” Il Barbiere di Siviglia “, Don Basilio, che spiega a Don Bartolo cosa sia la calunnia, e come nasca piano piano, via via acquisendo sempre più forza, insinuandosi nella mente delle persone.

Tanti applausi ed ovazioni per un giovanotto

di 76 anni che continua con spirito ed energia, la sua formidabile carriera musicale cominciata nel lontano 1965.