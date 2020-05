San Giorgio a Cremano. XV ed. del Giorno del Gioco Flash mob delle famiglie per ribadire il diritto al gioco #iorestoacasaegioco

Condividi

San Giorgio a Cremano, 6 maggio 2020 – Martedì 13 maggio la Città di San Giorgio a Cremano avrebbe dovuto festeggiare la XI edizione del GIORNO DEL GIOCO come ogni anno, inondando le strade di giochi, laboratori, spettacoli ed eventi, a cui bambini e adulti partecipano insieme per celebrare il diritto al gioco.

Di fronte all’impossibilità di realizzare l’evento, patrocinato da Unicef, Parlamento Europeo,CONI e ANCI e a cui hanno aderito centinaia di scuole italiane ed europee, la Città dei bambini e delle bambine ha organizzato un flash mob collettivo in cui ogni bambino appenderà al balcone della propria abitazione, uno o più aeroplanini di carta, su cui potrà scrivere insieme ai propri genitori un augurio, un desiderio, un sogno o semplicemente un pensiero per non dimenticare che il Diritto al Gioco è uno dei principali diritti dei più piccoli.

Alle ore 11.30 di mercoledì 13 maggio, nelle proprie case sarà anche possibile ascoltare e ballare insieme la sigla del Giorno del Gioco, collegandosi ad un link che si trova sulla pag FB Città dei Bambini e delle Bambine.

“I bambini, ma anche gli adulti aspettano ogni anno questo giorno – spiega il sindaco Giorgio Zinno – perchè il Giorno del Gioco è più cdi un giorno di festa. E’ un momento in cui i più piccoli condividono con i più grandi il tempo, giocando insieme per un’intera mattinata e lo spazio, riappropriandosi della città che per un giorno diventa un grande luna park a cielo aperto. Purtroppo questo sarà il primo anno in cui tutto ciò non sarà possibile ma possiamo comunque condividere azioni e pensieri, per ricordare l’importanza del diritto al gioco e con esso il valore e il rispetto verso i nostri bambini”.

Anche questa iniziativa alternativa sarà realizzata contemporaneamente in tante città italiane e perfino in Libano, dove il Ministero degli Affari Sociali si è gemellato con il Laboratorio Regionale Città dei Bambini e delle Bambine di San Giorgio a Cremano, nell’ambito del progetto MOSAIC.