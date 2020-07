San Giorgio a Cremano. Tentano di sedare una rissa, feriti due Carabinieri

Condividi

Zinno: “Solidarietà e riconoscenza per il pericoloso lavoro che svolgono sul territorio”

San Giorgio a Cremano, 13 luglio 2020 – Tentano di sedare una rissa, due carabinieri finiscono in ospedale. E’ accaduto domenica sera, intorno alle 20.30 presso Largo Arso, al confine tra San Giorgio a Cremano e Portici.

A quanto si apprende, sarebbe scoppiata una la lite tra un 56enne che si trovava a spasso con la nipotina e il conducente di un’auto che, probabilmente a causa di una manovra azzardata, avrebbe messo in pericolo i passanti, compreso la piccola. A quel punto sono intervenuti i due militari in servizio che, nel tentativo di placare gli animi, sono stati invece aggrediti dal 56enne che si trova ora ai domiciliari per resistenza pubblico ufficiale, in attesa di giudizio. I due carabinieri hanno riportato un trauma toracico e contusioni al polso e sono stati medicati all’Ospedale del Mare, dove sono stati giudicati guaribili in 5 e 7 giorni.

Il Sindaco Giorgio Zinno, appresa la notizia ha contattato i responsabili dell’ Arma, innanzitutto per verificare le condizioni di salute dei due militari, che per fortuna non sono gravi, poi per esprimere solidarietà all’Arma dei Carabinieri ma soprattutto per ringraziarli del lavoro che quotidianamente svolgono sul territorio.

“Questo brutto episodio infatti, è anche la testimonianza del fatto che la nostra città è controllata – ha detto il Primo Cittadino. Motivo per cui la rissa è stata immediatamente sedata scongiurando così eventuali conseguenze che potevano rivelarsi ancor più pericolose. Tuttavia è necessario che vi sia un incremento delle Forze dell’Ordine per far fronte a queste e ad altre situazioni al fine di presidiare la città, dal centro alle zone di confine con gli altri comuni. Continuerò a chiedere più forze di Polizia, consapevole dell’importanza della loro presenza sul nostro territorio”.