San Giorgio a Cremano. Si insedia il neo comandante della Stazione dei Carabinieri. Incontro tra il Sindaco Zinno e il Maresciallo Di Maio

San Giorgio a Cremano, 27 ottobre 2020 – Si è insediato il neo Comandante della Stazione dei Carabinieri di via Bachelet, Maresciallo Maggiore Francesco Di Maio che dopo 14 anni lascia Torre del Greco per dirigere l’Arma a San Giorgio a Cremano.

Questa mattina il Sindaco Giorgio Zinno ha incontrato il Comandante ed ha subito affrontato la situazione relativa all’emergenza in corso, con la necessità di incrementare i controlli sul territorio e di presidiare la città soprattutto nelle zone della movida, lavorando in sinergia con tutte le Forze dell’Ordine.

“Il nostro è un territorio impegnativo, caratterizzato da una molteplicità di aspetti su cui è fondamentale tenere alta l’attenzione – ha detto il Primo Cittadino – soprattutto attraverso una indispensabile collaborazione fra tutte le forze che si adoperano per la tutela della città”.

Il Maresciallo Di Maio si è occupato, nella città del Coralli di microcriminalità, spaccio di droga, usura e violenza sulle donne, con attenzione anche ai fenomeni legati agli adolescenti, quali bullismo e cyber bullismo, ottenendo ottimi risultati. Inoltre Di Maio collabora da tempo con il Comandante della Compagnia di Torre Del Greco, Cap. Andrea Leacche, da cui dipende anche la stazione di San Giorgio a Cremano e questa, già consolidata cooperazione, è un’ulteriore garanzia di operatività.

“Ho espresso al neo Comandante la massima disponibilità, come Sindaco, così come ho ricevuto la sua a lavorare in sinergia con l’amministrazione, proprio come è avvenuto finora per la sicurezza e la tutela di tutti noi – aggiunge Zinno – Sono certo che il Maresciallo Di Maio porterà anche qui la sua esperienza e sua professionalità, unita all’impegno per garantire la legalità sul nostro territorio”.

La Stazione dei Carabinieri di San Giorgio a Cremano era stata diretta fino al 27 dicembre 2019 dal Sottotenente Gerardo Avolio che è stato poi destinato a guidare la II Sezione del Nucleo Investigativo di Aversa. Da allora aveva assunto il comando il vicecomandante, Maresciallo Antonio Di Candio. Nelle score ore l’insediamento del Maresciallo Maggiore Di Maio.

