San Giorgio a Cremano, pulizia delle aiuole in via Noschese: annunciata l’iniziativa di volontariato

San Giorgio a Cremano, 25 Giugno – I cittadini volontari domani mattina saranno impegnati, muniti di guanti e sacchi, in una operazione di pulizia delle aiuole presenti in Via Alighiero Noschese. L’iniziativa, a scopo ambientale, è stata organizzata dal collettivo “FreeCremano” in collaborazione con “GO – Giovani Organizzati”. L’appello pubblico alla partecipazione è stato annunciato sui Social per il reclutamento dei volontari.

“Con questa iniziativa intendiamo – dichiara Danilo Cascone, referente di FreeCremano – raggiungere molteplici scopi. In primis, quello di lanciare un monito nei confronti della cittadinanza ad avere maggiore cura per gli spazi pubblici e a non deturparli con l’abbandono indiscriminato di rifiuti di vario genere. E, in secondo luogo, vogliamo lanciare un segnale forte all’Amministrazione comunale: ossia quello di garantire un impegno maggiore per la pulizia della Città. Ultimamente registriamo un preoccupante abbandono, soprattutto di alcune zone. Ma anche dal punto di vista del pattugliamento del territorio, essenziale per reprimere le azioni dei malintenzionati. A tal proposito ci chiediamo che fine abbiano fatto le guardie ambientali le quali avrebbero potuto fornire un valido supporto al nucleo di Polizia municipale per incrementare i controlli.”