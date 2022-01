San Giorgio a Cremano. PNRR, Progetto CIS Vesuvio-Pompei-Napoli presentati due grandi progetti di riqualificazione della ex Caserma Cavalleri e delle Ville vesuviane

Condividi

San Giorgio a Cremano, 14 gennaio 2022 – Presentate le proposte progettuali approvate nella giunta guidata dal Sindaco Giorgio Zinno, nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) Vesuvio-Pompei-Napoli con i fondi del PNRR.

Progetti che, una volta valutata la fattibilità da parte del Governo, consentirebbero la riqualificazione di parte della città, rigenerando alcune aree periferiche e le ville storiche e mettendo in campo progetti di rinnovamento culturale.

Le proposte elaborate insieme ai tecnici dell’ente, che hanno svolto il lavoro in meno di 20 giorni, si dividono in due macro progetti.

Il primo riguarda l’ex Caserma Cavalleri di proprietà del Demanio e attualmente concessa alla Guardia di Finanza. Il progetto, per un totale di 11 milioni 732 mila euro, prevede la riqualificazione di parte della Caserma Cavalleri, abbattendo il vecchio muro perimetrale su Via Botteghelle e aprendola alla Città con un parcheggio sulla suddetta strada ed un grande parco con area a verde attrezzata per i cittadini con annessa area commerciale;

Il riutilizzo della struttura teatrale già esistente e la creazione ex novo di Museo delle Armi, che rappresenterà un punto ai attrazione turistica per molti visitatori. E ancora la riqualificazione dell’area sportiva esistente con campi multidisciplinari, palestre al chiuso e all’aperto ed una innovativa struttura di co-working a servizio dei giovani;

Nell’altra macro area, sul versante turistico-culturale, si punta ad un intervento dal valore superiore agli 8 milioni di euro che è strutturato in maniera diffusa sul territorio, valorizzando il nostro grande patrimonio immobiliare storico e riconoscendo alla nostra Città il ruolo di polo culturale dell’area vesuviana. Il progetto, oltre alla riqualificazione degli interni di Villa Bruno e del parco di Villa Vannucchi, prevede l’acquisizione di una parte di terreno afferente all’ex Nosocomio Dentale per creare un tratto che collega direttamente i parchi delle due ville settecentesche. Inoltre nella proposta è prevista anche l’acquisizione di una struttura come l’ex Cinema Flaminio con l’obiettivo di dotare la nostra città, con lavori strutturali, di un teatro coperto che possa consentirci di programmare ulteriori attività culturali legate o meno al Premio Massimo Troisi ed eventi con le scuole.

“Si tratta in parte di proposte progettuali ambiziose – ha detto Zinno – alcune delle quali già in programma, ma sulle quali potremmo avere il concreto sostegno del Governo, attraverso tali fondi messi a disposizione proprio con l’obiettivo sostenere i 19 comuni della zona Sud di Napoli, con interventi di rigenerazione urbana, nonchè culturali e turistici che consentirebbero di rilanciare i nostri territori e valorizzare un settore come la cultura, che da sempre ha caratterizzato la nostra città. Lo sviluppo della nostra amata San Giorgio a Cremano non può prescindere dalle peculiarità del nostro territorio come le Ville Vesuviane, il fermento culturale che da sempre ci ha caratterizzato e l’inclusione sociale e giovanile; Sarà proprio questa visione di città alla base delle progettualità che avvieremo nell’ambito del PNRR , sicuri di poter realizzare percorsi importanti per la nostra comunità.

Un grazie a tutta la maggioranza, ai consiglieri comunali e alla giunta che hanno condiviso idee e proposte per la nostra città, fornendo preziosi contributi alla formulazione delle proposte”.

Il Comune di San Giorgio a Cremano ha già ricevuto il finanziamento di due progetti per riqualificare l’area ex Abb e Terra Felix per la somma di 5 milioni di euro.”