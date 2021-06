San Giorgio a Cremano. Nuova sede del commissariato di polizia

Condividi

Firmato l’atto di cessione dell’area ex Insud case, al Demanio. Traguardo raggiunto grazie alla sinergia istituzionale

San Giorgio a Cremano. Nuovo Commissariato della Polizia di Stato. Firmato, in casa comunale, l’atto con cui il Comune di San Giorgio a Cremano cede al Demanio l’area Ex Insud Case, situata in via Manzoni, per la costruzione del nuovo commissariato della Polizia di Stato. Un passo importantissimo per mantenere nella nostra città un fondamentale presidio di sicurezza e restituire al Commissariato di San Giorgio a Cremano un luogo dignitoso e adatto alle esigenze della Polizia di Stato.

All’atto della firma erano presenti per l’Agenzia del Demanio: il direttore, Ing. Paolo Maranca e il responsabile dei Servizi Territoriali Dott. Pierpaolo Russo; per l’Ente: il Sindaco Giorgio Zinno, il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Rosaria Impresa e il dirigente, Dott. Michele Ippolito: Presente anche il vicequestore Dott.ssa Donatella Grassi, dirigente del Commissariato di Polizia di San Giorgio a Cremano.

Questo “contratto” segue il Protocollo d’Intesa tra l’ente, il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del Demanio, che fu già approvato in Consiglio Comunale, con cui il Comune si impegnava a cedere al Demanio la proprietà dell’area edificabile, conosciuta come Ex Insud Case, al fine di realizzare la struttura destinata quindi a diventare la nuova sede del Commissariato locale.

La costruzione dell’edificio sarà completamente a carico del Ministero dell’Interno, che ha già le risorse finanziarie disponibili, pari a 4 milioni di euro. Le attività più strettamente tecniche, relative alla progettazione e realizzazione del manufatto, sono invece di competenza del Provveditorato per le Opere Pubbliche, quindi del Ministero per le Infrastrutture.

Il comune ha ceduto circa 2 mila 500 mq dell’intera area, a fronte di una superficie di quasi 5 mila mq. La restante parte resta nella proprietà dell’ente e sarà destinata ad area parcheggio per residenti e avventori dei locali e negozi della zona. Inoltre, secondo quanto ratificato, fino all’avvio dei lavori per la costruzione dell’immobile, l’ente continuerà ad utilizzare tutta l’area per la sosta dei veicoli.

“Stiamo lavorando dal 2019 con grande impegno per mantenere questo fondamentale presidio di sicurezza nella nostra città – ha detto il Sindaco Giorgio Zinno. Oggi abbiamo raggiunto un altro traguardo, nell’ambito dell’iter burocratico che porterà alla costruzione del nuovo Commissariato. E questo, grazie alla sinergia tra Comune, Agenzia del Demanio e Ministero”.

“Questo progetto comune – ha aggiunto il Direttore dell’Agenzia del Demanio, Paolo Maranca è stato realizzato in tempi brevi proprio grazie a questa sinergia istituzionale. E’ un’operazione virtuosa che restituirà dignità alle forze della Polizia di Stato presenti sul territorio, in una città che merita grande considerazione”.

