San Giorgio a Cremano. ”Non siete soli”, entra nel vivo il servizio estivo di assistenza leggera ad anziani e persone fragili e sole svolto dalla Protezione Civile

Ancora piu’ volontari per stare vicini a chi ha necessita’ di sostegno e ascolto.

San Giorgio a Cremano, 16 luglio 2024 – Ogni anno, nel periodo estivo, attraverso il gruppo di Protezione Civile, il Sindaco Giorgio Zinno attiva il servizio di assistenza leggera “Non siete soli”, rivolto per lo più ad over 65, diversamente abili, persone con problemi cardiaci, immunodepressi e persone sole. Il servizio riguarda per lo più acquisto e consegna a domicilio di spesa alimentare e beni di prima necessità, ritiro ricette e consegna medicinali, disbrigo commissioni varie, informazioni e consigli utili su come affrontare il caldo o come accedere a determinati servizi e, qualora fosse necessario, anche ascolto per contrastare la solitudine.

Inoltre i volontari perlustreranno quotidianamente il territorio, in auto o a piedi, naturalmente con divise e cartellino identificativo pronti ad intervenire anche distribuendo bottigline d’acqua in caso di necessità o qualora si accorgano di qualche anziano in difficoltà.

Di fatto, grazie alla disponibilità e alla umanità dei volontari, esso non si è mai interrotto e durante tutto l’anno coloro che hanno chiesto aiuto nello svolgimento di attività quotidiane, hanno continuato ad avere sostegno da parte dei volontari. Tuttavia, in questi mesi le richieste aumentano e il progetto “Non siete soli” entra nel vivo e si incrementa, anche grazie ai ragazzi del servizio civile che hanno dato diponibilità anche di pomeriggio, al fine di avere sempre un numero di volontari sufficienti per rispondere alle numerose richieste.

Il servizio “NON SIETE SOLI” sarà attivo tutti i giorni della settimana nei seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, la domenica, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Per richiedere l’assistenza dei volontari basterà telefonare ai seguenti numeri della Protezione Civile di San Giorgio a Cremano: 081 5654735 e 081 5654742.

“Insieme al Dirigente Raffaele Peluso e alla responsabile Giorgia Rega continuiamo a garantire una rete di assistenza che dà supporto materiale e umano a tante famiglie e cittadini in difficoltà, ha detto il Sindaco. Questo è quello che intendiamo quando diciamo che nessuno deve restare solo. Siamo una comunità solidale ed inclusiva e su questi principi, anche con grande sforzo, mettiamo in campo le risorse necessarie per offrire sostegno e dare dignità a tante persone. Grazie a tutti i volontari e ai ragazzi del Servizio Civile per il tempo che dedicano al servizio del prossimo e per la loro riconosciuta umanità”.

