San Giorgio a Cremano. Nominata la giunta comunale

Persone esperte e nuovi volti compongono la squadra del Sindaco Zinno

San Giorgio a Cremano, 18 Novembre 2020 – Il Sindaco Giorgio Zinno ha nominato, la giunta che lo affiancherà in questa consiliatura appena iniziata.

Persone di esperienza e volti nuovi comporranno la squadra scelta dal Primo Cittadino per portare avanti il patto con la città.

Vicesindaco è Eva Lambiase, già assessora da agosto 2018 che ha già dimostrato di aver fatto un ottimo lavoro; infatti oltre alle deleghe che già ricopriva, ovvero Lavori Pubblici ed Edilizia Scolastica, Lambiase ottiene anche Gestione dei Parchi, valorizzazione del verde pubblico e sviluppo fotovoltaico sugli immobili pubblici.

Il Primo cittadino ha poi chiesto anche a Pietro De Martino, di continuare il percorso già iniziato nei precedenti 5 anni. Rieletto consigliere, rinuncia infatti ad uno scranno in consiglio per assumere gli incarichi nei settori: Urbanistica, Cimitero, Cultura e Arredo Urbano. Prima esperienza per Giuseppe Ferrara, segretario cittadino del Partito Democratico e sindacalista per oltre 30 anni, con deleghe all’Ambiente e all’Associazionismo.

A Giuseppe Giordano Presidente Del Consiglio Comunale uscente e rieletto in Consiglio a cui Il Primo Cittadino, con cui il Sindaco ha già lavorato quindi in questi anni, vengono conferite le seguenti deleghe: Politiche Sociali, Scuola, Formazione, Innovazione Tecnologica e Smart City, Bilancio, Fondi Europei, Energie Rinnovabili.

La delega al Patrimonio e Polizia Municipale è stata affidata ad Aldo Raucci, già consigliere comunale nelle amministrazioni precedenti.

Le deleghe al Commercio e Tutela dei consumatori vanno a Nunzia Sirica, commerciante del territorio, figlia del Cavaliere Sirica riconosciuto a livello internazionale.

A Maria Tarallo che si affaccia per la prima volta al mondo delle Istituzioni vanno le deleghe allo Sport, alle Pari Opportunità, alla Tutela degli animali.

Il Sindaco ha tenuto per sè le deleghe a: Città dei Bambini e delle Bambine, Personale, Politiche Giovanili, Project Financing.

“Dobbiamo rispondere alle sfide che siamo chiamati ad affrontare nei prossimi anni – ha detto il Sindaco Giorgio Zinno – a partire da questo periodo di emergenza, con un’identità ben precisa e con una nuova visione di città, ancora più moderna e innovativa. Con questa squadra valorizzeremo le risorse culturali, sociali ed economiche della nostra città e le metteremo a sistema con l’obiettivo di superare le criticità ancora esistenti e trasformarle in un’opportunità di crescita condivisa”.

