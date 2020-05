San Giorgio a Cremano: Nasce “Cremanofood”, la app per il menù digitale che l’amministrazione regala ai commercianti

Condividi

San Giorgio a Cremano, 19 maggio 2020 – Fase 2 bis, l’amministrazione al fianco dei commercianti con una app dedicata alla ristorazione. In vista della ripartenza delle attività di ristorazione, con servizio al tavolo, che la Campania ha stabilito per giovedì 21 maggio, l’amministrazione, guidata dal sindaco Giorgio Zinno, sostiene i commercianti mettendo a disposizione, in modo totalmente gratuito, una piattaforma digitale che consentirà ai clienti di avere a disposizione i menù dei ristoranti di San Giorgio a Cremano direttamente sul proprio cellulare. Si chiamerà Cremanofood ed è nata per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, legate al contenimento del contagio ed aiutare gli operatori del food che devono già sostenere i costi legati alle riaperture dopo un lungo periodo di stop. In pratica, con il menù digitale, si eviterà l’utilizzo dello stesso da parte di più persone, limitando quindi le occasioni di contagio.

Lo strumento sarà attivo già da questo fine settimana. Visti i tempi stretti, si partirà con un sito che raccoglierà tutti i menù dei ristoranti, pizzerie, pub e bar della città. Successivamente si svilupperà in una app, attraverso la quale si potrà ordinare sia dall’interno del locale che da casa, nonchè procedere direttamente al pagamento. Saranno i commercianti a contattare l’amministrazione per aderire a “Cremanofood” .

“Le attività di ristorazione nella nostra città sono tantissime – spiega il sindaco Giorgio Zinno – e l’amministrazione è pronta a sostenere gli imprenditori che dopo tanto tempo, riaprono ma con le restrizioni stabilite dalla conferenza Stato-Regioni. Tutti devono adattarsi e ripensare alla propria organizzazione, sostenendo anche dei costi. Con l’assessore Grazia Esposito e con il Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Giordano abbiamo incontrato più volte i delegati delle associazioni di categoria, mettendo sul tavolo le opportunità di sostegno in vista delle riaperture. Proprio con il presidente abbiamo pensato a questo strumento, che offriamo gratuitamente ai commercianti per sostenere la ripresa e contribuire a contenere il contagio”.

“Dobbiamo essere ottimisti in questo momento e guardare avanti – conclude Giordano. Cremanofood rappresenta uno strumento alla portata di tutti che può aiutare i nostri imprenditori nel lavoro quotidiano”.