San Giorgio a Cremano, l’assessore Libera D’Angelo rassegna le dimissioni, “non ci sono le condizioni per continuare”

L’assessore della giunta Zinno, Libera D’Angelo, ha rassegnato le sue dimissioni motivandole con una lettera inviata al primo cittadino. L’assessore D’Angelo era- entrata in giunta nel febbraio 2023 con le deleghe: pari opportunità, sport e imprenditoria giovanile.

Pur ringraziando il sindaco Zinno per averle affidato l’incarico, l’assessore D’Angelo ha dichiarato che sono venute a mancare le condizioni per continuare a far parte di dell’Amministrazione e parla di “scelta ponderata ed irrevocabile”.

“Le difficoltà – spiega Libera D’Angelo nella missiva – sono insuperabili quando viene a mancare il rapporto di fiducia e la comunicazione diretta e aperta, indispensabili per poter esercitare un confronto costruttivo anche in caso di diversità di vedute e posizioni”.

“Ho ricoperto l’incarico con il massimo impegno, – conclude D’Angelo – trasparenza e disponibilità, con I ‘unico obiettivo di operare per il bene e lo sviluppo della nostra comunità”.