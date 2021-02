San Giorgio a Cremano. La Caserma Cavalleri passa sotto il comando della Finanza

Condividi

Zinno: “A breve, elaboreremo il progetto per la riqualificazione di zone a servizio della città.

San Giorgio a Cremano, 2 Febbraio 2021 – Si è insediato oggi all’interno della ex Caserma Cavalleri, ormai da anni in dismissione, il Comando Regionale della Guardia di Finanza che vi trasferirà vari reparti operativi ed occuperà gran parte della struttura, che ha una superficie complessiva di circa 200 mila metri quadrati, con uffici amministrativi e logistici, destinati ai vari settori operativi, nonché alloggi per i militari. La restante parte sarà al centro del progetto che riguarda direttamente la città di San Giorgio a Cremano, con la possibilità di aprire al pubblico parti della stessa offrendo servizi al cittadino come: teatro, campo di calcio, nuovo verde pubblico ecc.

Abbiamo proposto inoltre al Demanio e alla Guardia di Finanza anche l’apertura direttamente su via Botteghelle della caserma, con l’ampliamento della stessa via e la fruizione di nuovi spazi.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Giorgio Zinno, il Generale di Divisione Virgilio Pomponi, Comandante Regionale Campania; l’Ing. Paolo Maranca – Direttore Regionale della Campania per l’Agenzia del Demanio e il Generale di Divisione Roberto Angius, Vice Comandante del Comando Forze Operative Sud dell’Esercito Italiano.

Dopo l’acquisizione formale di oggi, Il secondo step vedrà impegnato in prima linea il Comune di San Giorgio a Cremano, in quanto riprende la proposta che il Sindaco Zinno presentò mesi fa al Ministero della Difesa e che ora verrà rielaborata formalmente dal Demanio, dalla Guardia di Finanza e dall’amministrazione sangiorgese, nell’ ambito del nuovo progetto di riqualificazione generale.

Il Generale di Divisione Virgilio Pomponi ha garantito oggi al Primo Cittadino la massima disponibilità ad agire in sinergia, per realizzare questo progetto che rappresenterà una vera svolta per la città. Questa enorme operazione, che prevede nel complesso un investimento economico consistente e che inizia dalla ristrutturazione di parte della struttura già esistente, intende contemperare anche le esigenze della cittadinanza, assicurando quindi una forte collaborazione anche da questo punto di vista.

“La presenza, presso l’ex Caserma, di alcuni comparti operativi delle Fiamme Gialle – ha detto il Sindaco Giorgio Zinno – rappresenta un presidio di legalità, ma anche l’inizio di una nuova fase di sviluppo con centinaia di altri esponenti delle Forze dell’Ordine che lavoreranno e alloggeranno sul nostro territorio, con una ricaduta positiva anche sul tessuto socioeconomico. E’ doveroso da parte mia ringraziare le Forze dell’ Esercito Italiano, con cui abbiamo collaborato in questi anni, ricevendo sempre grande disponibilità e massimo supporto nelle molteplici attività messe in campo. L’Esercito – ha concluso – Italiano fa parte della storia della nostra città e sono certo che continueranno le importanti collaborazione avviate negli anni. Da questo momento inizierà un’altra proficua collaborazione con la Guardia di Finanza, che ci vedrà impegnati per il futuro di questo luogo strategico sul nostro territorio e per la legalità nella nostra città”.

loading...