San Giorgio a Cremano. Kit con attrezzature biomedicali per monitorare il proprio stato di salute; Saranno consegnati alle famiglie dei positivi al Covid

Grazie al progetto ITIA i cittadini dell’Ambito N28, riceveranno misuratori di pressione, saturimetri e termoscanner. I medici, camici monouso e mascherine.

San Giorgio a Cremano, 10 marzo 2021 – Sono stati consegnati presso la casa comunale, i140 kit che l’ambito N28, ovvero i comuni di San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio hanno destinato ai medici di base e alle famiglie con componenti positivi al Covid-19, per aiutarli e fronteggiare la pandemia.

I box, 40 per i medici e 100 per le famiglie, saranno consegnati ai residenti nei comuni dell’Ambito N28 e fanno parte del progetto I.T.I.A. “Includendo” , con il contributo della Regione Campania, attraverso cui i comuni di San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio intendono continuare a sostenere i cittadini colpiti dal virus e i medici che li hanno in cura, nel percorso dal contagio alla guarigione.

Nell’equipaggiamento destinato ai medici vi sono: camici monouso, copriscarpe e mascherine FFP3, mentre nei box destinati ai cittadini, che saranno individuati dagli stessi medici di famiglia, vi sono: uno sfigmomanometro, un saturimetro e un termoscanner ; strumenti necessari per effettuare un monitoraggio delle condizioni di salute del paziente anche a distanza. I kit saranno consegnati dai volontari di Protezione Civile, sia ai medici di medicina generale che alle famiglie da loro individuate.

“ Questo gesto vuole essere non solo un sostegno ai cittadini in difficoltà, che affrontano questa emergenza giorno dopo giorno con fatica e grande coraggio – spiega il Sindaco Giorgio Zinno – ma anche una forma di riconoscenza per la gravosa responsabilità e per l’enorme mole di lavoro che i medici stanno svolgendo da oltre un anno e che li vede impegnati anche nella campagna vaccinale presso il Centro Polifunzionale”.

A coordinare le attività con i medici di famiglia e le modalità per l’assegnazione del materiale ai pazienti è il Dott. Sergio De Angelis, responsabile territoriale FIMMG.

Sempre grazie ai medici di base, pochi mesi fa l’amministrazione di San Giorgio a Cremano, d’accordo con l’assessore alle Politiche Sociali , Giuseppe Giordano, ha avviato anche la distribuzione di 1200 saturimetri alle famiglie in difficoltà individuate dai medici di medicina generale.

