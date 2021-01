San Giorgio a Cremano. Giorno del Gioco 2021I bambini disegneranno il manifesto della XVI edizione il tema è: “Viaggiare giocando”

Condividi

San Giorgio a Cremano, 18 Gennaio 2021 – Mancano poco più di 100 giorni alla Giornata del Gioco che si celebrerà dal 5 al 12 maggio 2021. Il tema scelto per la XVI edizione è “VIAGGIARE GIOCANDO” con l’obiettivo di coniugare due tra le azioni che forse piacciono di più ai bambini: giocare e viaggiare.

L’idea è nata dalla consapevolezza che attraverso il gioco i bambini imparano a conoscere nuovi territori, mentre viaggiando esplorano il mondo, ma anche le proprie capacità, esprimendo così il bisogno di conoscere e di adattarsi, proprio come stanno facendo orami da un anno.

Inoltre, in un momento in cui è necessario favorire processi di partecipazione e creatività, l’amministrazione, guidata dal Sindaco Giorgio Zinno, attraverso il Laboratorio Regionale Città dei Bambini e delle Bambine, ha deciso anche quest’anno di affidare ai più piccoli la campagna di comunicazione del Giorno Del Gioco.

Dal 25 gennaio sarà possibile infatti inviare a [email protected]: slogan della campagna con il tema scelto, logo per manifesti o depliant esplicativi, uno spot radiofonico (tra i 15″ e i 30″), uno spot televisivo (tra i 15 ” e il 180″).

Per i primi (slogan e logo) la scadenza è fissata al 5 Febbraio , per gli spot al 26 febbraio. Per conoscere i dettagli dell’iniziativa è possibile consultare il bando sulla pag FB “Città dei Bambini e delle Bambine”).

Come ogni anno i lavori dei bambini saranno raccolti in una galleria virtuale sul sito www.cittabambini.it e potranno essere votati dai visitatori del portale, dal 1 al 14 marzo 2021.

“La fotografia di questo periodo di incertezza e difficoltà ritrae bambini e adolescenti in difficoltà e meno fiduciosi nel futuro, secondo l’Ordine degli Psicologi che sta collaborando con il Ministero dell’Istruzione – spiega il Sindaco Giorgio Zinno. Come Città dei Bambini e delle Bambine abbiamo il dovere di risvegliare la loro creatività e la loro positività, coinvolgendoli in maniera sempre produttiva con progetti di partecipazione collaborando su tali obiettivi con il mondo scuola. Realizzeremo anche quest’anno il Giorno del Gioco – continua – ed iniziamo già da adesso, il percorso, nella speranza che possiamo tornare ad abbracciarsi come abbiamo fatto finora e a poter organizzare una festa con felicità e calore umano, incarnando a pieno la filosofia dell’Unicef”.

