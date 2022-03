San Giorgio a Cremano. Gevi Napoli Basket e studenti in campo mercoledì 16 marzo, per inaugurare il Parco Susanna con il nuovo campo di pallacanestro e attrezzature sportive

Condividi

Saranno alcuni giocatori, il coach Pino Sacripanti e il presidente Federico Grassi della Gevi Napoli Basket i testimonial dell’inaugurazione del Parco Susanna, in via Cavalli di Bronzo che si svolgerà mercoledì 16 marzo 2022 alle ore 11.00. Il parco di circa 3500 metri quadrati completamente ristrutturato, ospita infatti un campo di basket, attrezzature fitness all’aperto e giostre per bambini.

All’inaugurazione, presenziata dal Sindaco Giorgio Zinno e dal vicesindaco Eva Lambiase, parteciperanno anche oltre 100 studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e i giovani atleti under 13 dell’Atletic System e Flat Sport di Basket che potranno giocare con i loro campioni di serie A sul rettangolo di gioco.

Dopo il taglio del nastro, si partirà con le sfide che vedranno protagonisti i bambini e i campioni che risponderanno anche alle domande e alle curiosità degli studenti,

Il parco Susanna è stato ristrutturato con i fondi della Città Metropolitana con un nuovo impianto di illuminazione più efficiente a nuova tecnologia e a risparmio energetico per rendere fruibile il campo di basket e le altre attrezzature anche nelle ore serali; sono state sistemate tutte le aree a verde, con nuove piante e arbusti ed è stata recuperata la fontana centrale.

“Il restyling del Parco Susanna – fa sapere Zinno – è un’opera che avevamo programmato da tempo e una tra le più attese dalla comunità, in quanto rappresenta un luogo di aggregazione fondamentale per la nostra città. Il parco è quotidianamente frequentato da bambini, famiglie e sportivi e per questa sua particolare polivalenza, è pronto a diventare un luogo di partecipazione e accoglienza”.

“Partecipare ad un evento così importante per la nostra società è motivo di grande orgoglio – aggiunge Federico Grassi, presidente Gevi Napoli Basket. La splendida iniziativa del Comune di San Giorgio a Cremano sposa totalmente la nostra politica societaria rivolta da sempre al pieno coinvolgimento dei giovani al mondo dello sport ed al basket in particolare. Non vediamo l’ora di essere lì insieme a tutti i ragazzi per ammirare la riapertura del Parco Susanna.

Il parco di trova di fronte a Villa Bruno, il cui parco di circa 30 mila quadrati è stato inaugurato lo scorso sabato in grande stile con attori in costume e interpretazioni teatrali dal vivo.

I due parchi, che si trovano entrambi in via Cavalli di Bronzo compongono un enorme polmone verde e due luoghi aperti alla città, per il tempo libero e lo sport.