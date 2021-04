San Giorgio a Cremano, FreeCremano lancia gli incontri sul futuro della Città post-pandemia

– Dopo l’evento segnante della pandemia quale sarà il rapporto tra cittadini e spazi urbani? In questo, quanto influirà la transizione digitale in rapporto anche ai servizi e ai modelli di consumo? E’ il tema del dibattito virtuale promosso e organizzato dal collettivo FreeCremano che si terrà Domenica 25 Aprile dalle ore 18:30. Si tratta già del secondo appuntamento nell’ambito della rassegna di incontri in diretta sui Social “LiveCremano”. Anche stavolta si registrano tra gli ospiti personalità di spicco che hanno vissuto da protagonisti il passato e il presente amministrativo della Città. Oltre ai saluti di Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli e fondatore della rete dei Comuni “Free”, interverranno nel corso della diretta il Dott. Ferdinando Riccardi, ex Sindaco di San Giorgio a Cremano, Michele Carbone, attuale Presidente del Consiglio comunale, Gennaro Maddaluno, ex Dirigente comunale alla Innovazione e Luigi Suarato, ex Dirigente comunale al Commercio. Modererà l’incontro il referente di FreeCremano, nonché ex Consigliere comunale, Danilo Cascone.