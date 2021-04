San Giorgio a Cremano. Differenziata. Operativi da oggi altri due ecopointper il ritiro dei sacchetti e delle biopattumelle. Tre sedi su tutto il territorio fino alla finedell’emergenza

Condividi

San Giorgio a Cremano, 01 aprile 2021 – Raccolta differenziata. Altri due ecopoint operativi dal 1 aprile sul territorio. E’ quanto stabilito dall’amministrazione guidata dal Sindaco Giorgio Zinno, con la società Buttol che si occupa della raccolta rifiuti in città. Attraverso l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Ferrara infatti, è stato stabilito che in totale devono essere 3 le sedi dove i cittadini possono recarsi per ritirare gratuitamente i kit dei sacchetti per la raccolta differenziata e una bio-pattumella per l’umido. Attualmente gli ecopoint sono: in via Mazzini; in via Bachelet, all’interno del mercato coperto e in via Buongiovanni, presso l’ex plesso scolastico Cena. Il primo è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 14.00, gli altri due: il martedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30.

Attualmente si possono ritirare i kit quadrimestrali, quindi sacchetti sufficienti per il periodo aprile-luglio 2021 e il contenitore per la raccolta della frazione umida. E’ necessario però essere muniti della card su cui viene certificato il ritiro e la persona che lo effettua. Chi non è ancora in possesso della tessera, può ritirarla e compilarla la prima volta, presso l’ecopoint in via Mazzini.

“D’accordo con l’assessore Giuseppe Ferrara – spiega il Sindaco Giorgio Zinno – abbiamo concordato l’apertura di queste altre due sedi sul territorio, con l’obiettivo di snellire il flusso di gente che si reca attualmente presso l’unico ecopoint disponibile finora e agevolare ulteriormente i cittadini che risiedono nelle zone a nord e a sud della città. Si tratta di un ulteriore servizio che durerà fino alla fine dell’emergenza pandemica. Successivamente la distribuzione dei sacchetti si svolgerà porta a porta, con consegna a domicilio.”

