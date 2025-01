San Giorgio a Cremano. “Dal rifiuto al fiore”: al via il progetto pilota di compostaggio comunitario

2 minuto di lettura

Il progetto vede impegnati gli alunni delle scuole primarie, attraverso la collaborazione tra la Città dei Bambini e la Cooperativa Litografi Vesuviani che si occupa di persone con disabilità psichiatrica.

San Giorgio a Cremano, 28 gennaio 2025 – Presentato in Villa Falanga il progetto sperimentale “Dal rifiuto al fiore”, nato dalla collaborazione tra La Città dei Bambini e delle Bambine e la Coop. Litografi Vesuviani che si occupa di persone con disabilità psichiatrica. Si tratta della prima “compostiera collettiva”, posizionata nella sede del Laboratorio Città dei Bambini ed alimentata direttamente dagli studenti di sette classi di vari istituti comprensivi della città. La compostiera rappresenta il fulcro del progetto. Gli studenti impareranno a selezionare e riciclare determinati tipi di rifiuti organici, trasformandoli in compost, un fertilizzante naturale che sarà utilizzato per arricchire il terreno di un orto comunitario allestito all’interno di Villa Falanga. L’orto ospiterà coltivazioni tipiche del territorio vesuviano e piante aromatiche che serviranno non solo a promuovere il rispetto per la biodiversità locale, ma anche a rafforzare il legame tra i giovani e le tradizioni del territorio. Dopo l’installazione due anni fa della compostiera all’interno dell’I.C. Stanziale, tutt’ora attiva e curata dagli alunni, per continuare ad alimentare coscienza green e consapevolezza del riciclo, l’amministrazione guidata dal Sindaco Giorgio Zinno, ha promosso questa nuova iniziativa. Con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della sostenibilità ambientale attraverso un’ulteriore esperienza pratica e educativa. Un’iniziativa che dimostra come, anche partendo da un semplice scarto, si possa dar vita a qualcosa di nuovo e prezioso. Gli alunni saranno anche protagonisti di un percorso articolato in vari incontri formativi su temi chiave come la tutela dell’ambiente, la gestione dei rifiuti, l’alimentazione sostenibile e l’importanza del riciclo. Al termine di questa prima esperienza, sarà valutata anche la possibilità di replicare il modello, posizionando una compostiera nelle singole scuole del territorio. Facciamo un altro passo concreto verso un sistema educativo più sostenibile e attento alle sfide ambientali.

“Dal rifiuto al fiore non è solo un’attività didattica – ha detto il Sindaco Zinno. Infatti con il Presidente del Consiglio comunale Michele Carbone, con l’assessore alla Scuola Giuseppe Giordano – e grazie alla collaborazione di Ornella Scognamiglio e di Mario Riccardi, rispettivamente presidente ed esperto della Cooperativa Litografi Vesuviani – abbiamo creato un vero un vero e proprio progetto pilota, che oltre all’educazione, favorisce la collaborazione tra istituti e l’educazione alla responsabilità collettiva”.

