Cerimonia di intitolazione alla presenza di studenti, sportivi e colleghi.

Zinno: “Rendiamo omaggio ad un maestro di vita e di sport” .

San Giorgio a Cremano, 25 marzo 2024 – Da oggi la più grande struttura sportiva di San Giorgio a Cremano si chiama ufficialmente “Palaveliero – Prof. Pasquale Campagna”, in ricordo di un uomo che è stato un maestro di vita, oltre che di sport e scuola per diverse generazioni di sangiorgesi, venuto a mancare nel 2022. Alle 9.30 è iniziata la cerimonia di intitolazione che ha visto protagonisti ancora una volta gli studenti – che Campagna ha tanto amato – impegnati in dimostrazioni di vari sport tra i quali il Rugby, lo sport da lui praticato a livello agonistico. Successivamente, il Sindaco Giorgio Zinni ha scoperto la targa dedicata a Campagna, sulle note dell’Inno alla Gioia suonate dall’Orchestra della scuola Dorso, alla presenza dei figli, Ciro, Emilio e Miryam e di tantissimi amici, colleghi e personalità che hanno voluto rendergli omaggio.

Presenti infatti, anche il presidente regionale del CONI, Sergio Roncelli; Il Prof. Bottiglieri, in rappresentanza dell’Ufficio scolastico Regionale, il Vicepresid. della Federazione Rugby Giovanni Melillo e l’olimpionico, attuale commissario tecnico della Nazionale Paralimpica di Scherma, Dino Meglio, oltre alle Forze dell’Ordine e ai Dirigenti scolastici. Ognuno ha espresso un ricordo personale sul Prof. Campagna, mettendo in evidenza le sue doti professionali e atletiche come docente e come sportivo, ma soprattutto le sue qualità umane, riconoscendogli generosità e disponibilità costanti.

“Questa intitolazione è stata voluta da tutta la comunità sangiorgese – ha detto Zinno – infatti ho anche ricevuto una raccolta firme da parte di uomini e donne impegnate nel campo dello sport e il sostegno del già Parlamentare amico e concittadino On. Bruno Cesario. Un ringraziamento però, va sicuramente al Prof. Federico Pisciotta per l’impegno profuso in questo percorso e per l’organizzazione della cerimonia di intitolazione. Grazie a Massimiliano Palmentieri che attraverso la Flat Sport contribuisce a fare del “Palaveliero – Prof. Campagna” una struttura punto di riferimento per tante discipline a livello nazionale e all’amministrazione tutta con cui abbiamo condiviso questa intitolazione e questa giornata di gioia e commozione. Pasquale Campagna è e resterà per tutti un esempio di amore, dedizione e servizio, incarnando perfettamente i valori dello sport e della vita”.

