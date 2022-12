San Giorgio a Cremano. “Che spettacolo il Natale” In scena le favole piu’ famose e domenica 11 dicembre 50 personaggi Disney per le strade della citta’.

Condividi

Zinno: “Regaliamo anche ai nostri bambini un “Natale da favola”.

San Giorgio a Cremano, 6 dicembre 2022. Oltre a “Natività Vesuviana” e alle opportunità per gli over 60, il Sindaco Giorgio Zinno dà il via anche al Natale per i più piccoli con spettacoli per le scuole e la grande parata natalizia, con oltre 50 personaggi Disney, rivolta ai bambini e alle famiglie che si svolgerà domenica 11 dicembre per le strade della città.

Dalle 10.00 con partenza dal Palaveliero, i personaggi più noti delle fiabe e dei cartoni Disney daranno vita ad un corteo animato in cui i co-protagonisti saranno i nostri bambini; una sfilata che si snoderà fino a Villa Vannucchi dove proseguirà l’animazione e il divertimento. Insieme ai personaggi delle favole viaggerà anche un ternino elettrico con a bordo Babbo Natale e il Grinch, su cui potranno salire anche i bambini e che girerà più volte in città.

Una domenica speciale che rientra in una kermesse dedicata proprio ai più piccoli, organizzata d’accordo con l’assessore Giuseppe Giordano, dal titolo: “Che spettacolo il Natale”, in cui rientrano anche altri 8 eventi itineranti nei luoghi di Villa Bruno, rivolti agli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia.

“Regaliamo anche ai nostri bambini un Natale da favola – fa sapere il Sindaco Giorgio Zinno. Ieri siamo partiti infatti con la favola di “Pinocchio” presso il Parco e la Biblioteca e i bambini sono rimasti estasiati”.

A rotazione, oltre 1500 bambini dei 5 istituti comprensivi e delle due scuole paritarie, prenderanno parte agli altri spettacoli:

– lunedi’ 12 dicembre: “CAPPUCCETTO ROSSO”

– martedi’ 13 “VA’ DOVE TI PORTA IL PIEDE” (storie incentrate sul corpo umano e su temi universali come l’amore, la pace, il rispetto, l’ambiente);

– mercoledi’ 14 dicembre “MR. BUBBLE SHOW” con magia e bolle di sapone giganti;

– lunedì 19 dicembre: “ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE” nel Parco e in Biblioteca, mentre in Fonderia si svolgerà il meraviglioso SPETTACOLO “LE MAGICHE MUSICHE DEI GRANDI CARTONI DISNEY” .

– mercoledi’ 21 dicembre: “FIABE DEI FRATELLI GRIMM”, raccontate da Veronica Maya;

– giovedi’ 22 dicembre: “LO SCHIACCIANOCI”.